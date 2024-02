Marcílio Dias x Vasco: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Marcílio Dias, por sua vez, faz boa campanha e é vice-líder do Campeonato Catarinense e promete dificultar as coisas para o Cruzmaltino. Para isso, a equipe de Waguinho Dias conta com a presença da torcida, que esgotou os ingressos para a partida. O Marcílio Dias está invicto em seu estádio no Estadual, com quatro vitórias e um empate.

Para encarar o Marinheiro, o Vasco terá o retorno do lateral esquerdo Paulo Henrique, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Volta Redonda. O treinador tem ainda uma dúvida no ataque, entre David e Adson. O primeiro foi titular no sábado, mas o ex-corintiano entrou ao longo da partida e agradou.

FICHA TÉCNICA



MARCÍLIO DIAS X VASCO

Local: Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (SC)



Data: Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024