Ituano anuncia Alberto Valentim como novo treinador

Por fim, além de técnico, Valentim também já foi jogador de futebol, atuando como lateral direito. O novo treinador do Ituano começou na base do América-MG e foi campeão da Copa São Paulo pelo Guarani em 1994. Posteriormente, jogou na Inter de Limeira, Athletico Paranaense, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, além de Udinese e Siena, ambos da Itália.

Nesta terça-feira, o profissional comandará o treino do Ituano pela primeira vez. Atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com apenas seis pontos, a equipe do interior de São Paulo se prepara para o próximo confronto, diante da Inter de Limeira, neste sábado. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Major José Levy Sobrinho, pela 11ª rodada da competição.