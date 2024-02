Internacional tem melhor aproveitamento entre os times da Série A em 2024

O Internacional começou 2024 com o pé direito. Neste domingo, o Colorado derrotou o Grêmio no Gre-Nal por 3 a 2 e aumentou os bons números na temporada. Segundo o Sofascore, a equipe possui o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A do Brasileirão, neste início de ano.

Os comandados de Eduardo Coudet somam, até o momento, oito vitórias, um empate e apenas uma derrota na temporada. Estes números renderam ao Inter um aproveitamento de 83,3%, superior ao de todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro.

O equilíbrio do Internacional também é outro fator chave para o sucesso da equipe. O Colorado marcou 19 gols nos dez jogos que disputou - quase dois por partida - e sofreu apenas seis.