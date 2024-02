Ex-melhor do mundo, português Figo responde se teria espaço no Real Madrid atual

"O tema dos galácticos foi iniciado pela imprensa, mas, sem dúvida, o Real Madrid está com uma geração de jogadores maravilhosa. São jovens com talento e temos que ver os resultados, porque, no futebol, o que fica, muitas vezes acima do talento, são as vitórias. Isso é o mais importante", afirmou.

O astro português respondeu ainda sobre uma possível partida entre a nova e a antiga geração do Real.

"Não sei, não tenho uma bola de cristal. Se tivesse, poderia apostar muito. Não podemos comparar gerações, depende de muitos fatores. Os jogadores são diferentes, o futebol não é o mesmo que há 10 anos. A qualidade está aí, mas é difícil responder. No esporte, dois mais dois muitas vezes não é quatro", analisou.