Everton Cebolinha se destaca após chegada de Tite ao Flamengo

O atacante Everton Cebolinha vive grande fase no Flamengo. Após a chegada do técnico Tite, o atleta se tornou um dos principais jogadores do elenco rubro-negro.

Desde a estreia do treinador, o ponta-esquerda apresenta números expressivos. Ele lidera a equipe em grandes chances criadas, com sete, e em dribles realizados, com 52, de acordo com dados do Sofascore.