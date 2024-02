Elenco do Santos ganha folga após vitória no Morumbis e se reapresenta na terça

Após ganhar do São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis, o elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira. A reapresentação do elenco está marcada para terça, na parte da manhã.

O Peixe foca no compromisso contra o RB Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão. Com vaga e liderança garantidas no Grupo A, o time de Carille mira a primeira colocação geral.

No momento, o Santos está na ponta do torneio estadual, com 22 pontos, um a mais que o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Para o duelo, o Alvinegro Praiano não poderá contar com Otero e Willian Bigode, suspensos.