Dois anos após sofrer ataque no Bahia, Danilo Fernandes desabafa sobre atentado ao Fortaleza

No último sábado, o ataque ao ônibus do Bahia completou dois anos. Um dos feridos foi o goleiro Danilo Fernandes, que quase perdeu a visão. O arqueiro relembrou o caso e fez um forte desabafo sobre o novo ataque que aconteceu semana passada, desta vez contra a delegação do Fortaleza.

"Eu gostaria de falar de outro assunto, do jogo, da nossa partida... Mas infelizmente, coincidentemente dois anos depois do meu episódio, os jogadores do Fortaleza tiveram um atentado, uma tentativa de homicídio, assim como foi meu caso", disse.

"Infelizmente não acontece nada com esses bandidos que se dizem torcedor. Se qualquer um que está aqui fizer uma bomba caseira e jogar em algum automóvel será preso. Não entendemos porque esses bandidos não são presos. Todo jogo que eu vou, e que agora os jogadores do Fortaleza e do Sport também vão, esses bandidos estarão na torcida, na arquibancada. Você está a 20 ou 30 metros de um cara que tentou te matar", completou.