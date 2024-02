Ceará comunica lesão grave do goleiro Fernando Miguel

Nesta segunda-feira, o Ceará comunicou uma lesão grave do goleiro Fernando Miguel, ocorrida no treino do último sábado. Segundo o clube, após exames realizados, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

"O Ceará S.C comunica à torcida e imprensa que o goleiro Fernando Miguel se lesionou no treino do último sábado, 24/02. Após realizados exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo", escreveu o clube em nota oficial.

Por fim, o Vozão confirmou que o goleiro passará por cirurgia e demonstrou apoio ao atleta.