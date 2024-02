Árbitro relata em súmula reclamações de dirigentes do Corinthians após derrota

O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou em súmula reclamações de dirigentes do Corinthians no intervalo e após a derrota para a Ponte Preta, no último domingo. Além disso, o juiz registrou que foi ofendido de "vagabundo safado" por Luiz Fernando dos Santos, preparador de goleiros do Timão, e que aos 32 minutos de jogo um pedaço de madeira foi arremessado no gramado.

Os dirigentes citados nominalmente são Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Rubens Gomes (Rubão), diretor de futebol. A dupla comparece a todos os jogos do Corinthians com a delegação.

"Informo que no intervalo de jogo, ao nos dirigirmos para o nosso vestiário, fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fabio de Jesus (Fabinho Soldado), que proferiu as seguintes palavras: 'Você está inventando, não foi falta, aqui é sério, aqui é sério'", relatou Matheus Delgado Candançan. Após o apito final, na zona mista, o executivo também teria falado que a arbitragem perseguiu António Oliveira "o jogo todo".