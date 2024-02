António planeja recuperar físico do elenco em semana livre do Corinthians

"A equipe fez de tudo e mais alguma coisa para marcarmos o gol. É evidente que houve muito volume da nossa parte, mas a sequência de jogos pesou um pouco. Criamos bastante, mas hoje não era nosso dia", acrescentou.

Classificação e jogos Paulista

Com o resultado adverso, o Timão se complicou na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe segue com os mesmos dez pontos, quatro a menos que a Inter de Limeira, que é o segundo colocado do Grupo C. A duas rodadas para o fim da primeira fase, o Corinthians é o lanterna da sua chave.

Apesar da chance remota de classificação, António Oliveira não joga a toalha e afirma que a equipe não irá desistir da vaga em nenhum momento.

"Em alguns momentos, senti que os jogadores estavam desgastados. Mas digo que estou orgulhoso deles, entregaram ao máximo à nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como já disse, há algum tempo atrás falava-se em outro tipo de situação, que era rebaixamento. Estamos indo contra o relógio e o tempo, mas o que disse e sempre digo é que jamais desistiremos. No fim vamos fazer as contas", declarou.

O Corinthians agora tem uma semana livre e retorna a campo só no próximo sábado (2), quando enfrenta o Santo André na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

