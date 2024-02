Técnico do São Paulo admite "incômodo" com seca de vitórias, mas confia no trabalho

"Vencemos o Água Santa, que errou um pênalti, naquele momento (poderia ter) saído o empate. São detalhes, situações que não podemos controlar", acrescentou.

Ainda assim, o comandante fez questão de destacar a confiança no trabalho e garantiu que as vitórias vão voltar a acontecer.

"O nosso ambiente é da mesma maneira que nós chegamos é de confiança, muito trabalho no nosso grupo, no dia a dia e sabemos que temos muitas condições e capacidade para seguir trabalhando, evoluindo e as vitórias vão acontecer", finalizou.

O São Paulo empatou duas vezes (Guarani e RB Bragantino) e perdeu outras duas (Ponte Preta e Santos) nos últimos quatro jogos. Apesar da queda, o time está na segunda colocação do Grupo D, com 15 pontos, à frente do São Bernardo pela vantagem no saldo de gols.

Em jogo atrasado, o time de Carpini enfrenta a Inter de Limeira para voltar a vencer na temporada. O jogo vai acontecer às 21h35 (de Brasília) dessa quarta-feira, em Brasília.