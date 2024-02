São Paulo cede empate ao Guarani, mas volta à zona de classificação do Paulista

Neste domingo, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Guarani, pela décima rodada do Paulistão, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apesar de ampliar a série sem vencer para quatro jogos, o Tricolor retornou à zona de classificação.

Na segunda posição do Grupo D, o Tricolor está com 15 pontos, à frente do São Bernardo pela vantagem no saldo de gols, mas atrás do Novorizontino (18), ambos rivais de chave tem uma rodada a mais. O Bugre, por sua vez, está na lanterna do Grupo C, mas saiu da zona de rebaixamento, com cinco.

Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira em jogo atrasado do Paulistão, às 21h35 (de Brasília) dessa quarta-feira, em Brasília. Já o Guarani volta a campo para encarar o Botafogo-SP, nessa sexta-feira, às 18h30, no Estádio Santa Cruz.