Santos quebra recorde de público do Paulistão e do Morumbis em 2024 contra o São Bernardo

A vitória de 2 a 1 do Santos sobre o São Bernardo, neste domingo, ficará marcada na memória do santista. Mais de 50 mil pessoas estiveram no Morumbis para acompanhar de perto o triunfo alvinegro, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Ao todo, 50.132 pessoas foram ao estádio, gerando uma renda de R$ 2.026.735,00. Esse é o maior público registrado do Paulistão e do Morumbis no ano até o momento.

Até então, o recorde pertencia ao jogo entre São Paulo e Portuguesa, disputado no dia 27 de janeiro. Na ocasião, 45.840 mil pessoas foram ao Morumbis ver a vitória de 1 a 0 dos mandantes.