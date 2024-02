Recuperado de lesão, Yuri Alberto será titular no Corinthians contra a Ponte; veja escalações

Os 11 iniciais do Corinthians nesta noite! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/iIHRVAi6tb

? Corinthians (@Corinthians) February 25, 2024

Sem perder há três rodadas e embalado pela classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o time ainda sonha com uma vaga no mata-mata do Paulistão. Por isso, uma vitória é fundamental para manter a equipe viva na disputa pela classificação.

No momento, o Corinthians ocupa a lanterna do Grupo C, com 10 pontos, mas, se vencer, pode encostar na Inter de Limeira, segunda colocada da chave.