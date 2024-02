Palmeiras tem folga após vitória sobre o Mirassol e se reapresentará nesta segunda-feira

Na noite do último sábado, o Palmeiras garantiu a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão bateu o Mirassol de virada, por 3 a 1, na Arena Barueri, e avançou ao mata-mata do Estadual com três rodadas de antecedência.

Após o triunfo, o Alviverde teve o domingo de folga para recarregar as energias e deve se reapresentar apenas nesta segunda-feira. O dia de descano já estava previsto na semana do elenco, independentemente do resultado contra o Mirassol.

Dessa forma, o elenco palmeirense deve iniciar a preparação para o confronto diante da Portuguesa nesta segunda-feira. O embate está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Canindé, e é válido pela quinta rodada - precisou ser adiado por conta da decisão da Supercopa do Brasil.