Modric decide, Real Madrid vence Sevilla e mantém larga vantagem no topo do Espanhol

Um dos duelos mais aguardados da 26ª rodada do Campeonato Espanhol foi realizado neste domingo. O Real Madrid bateu o Sevilla, por 1 a 0, no Santiago Bernabéu. Luka Modric entrou no segundo tempo e decidiu para os merengues com um belo gol de fora da área.

Com o resultado, o Real Madrid de Carlo Ancelotti voltou a vencer na competição e foi aos 65 pontos, se mantendo na liderança. Os madrilenhos têm oito pontos a mais que o vice-líder Barcelona, e nove de vantagem sobre o Girona (que ainda não jogou na rodada). Do outro lado, o Sevilla figura na 15ª posição, com os mesmos 24 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo apenas no próximo fim de semana. Em compromisso válido pela 27ª rodada de La Liga, o Real Madrid visita o Valencia, no sábado (02/3), às 17 horas (de Brasília), no Mestalla.