Liverpool bate Chelsea com gol na prorrogação e conquista 10º título da Copa da Liga

Aos 40, o holandês Gakpo, do Liverpool, recebeu bom cruzamento de Bradley, mas mandou no poste direito do goleiro.

Van Dijk, aos 15 minutos da segunda etapa, balançou a rede após cabecear com categoria, entretanto, o VAR chamou o juiz e o gol foi anulado, também por impedimento.

O Chelsea respondeu novamente aos 30 minutos, com um leve toque de Gallagher, mas a bola parou na trave. Aos 41, o time teve outra grande oportunidade com o jogador, que dominou dentro da área e chutou em cima do goleiro.

Já no início da primeira etapa da prorrogação, aos quatro minutos, o Liverpool começou assustando o adversário com um cabeceio de Jayden Danns no cruzamento de Tsimikas, mas Petrovic estava bem posicionado para fazer mais uma defesa.

A equipe chegou novamente aos onze da segunda etapa, com Elliot. O atacante aproveitou o cruzamento de Luis Díaz, mas seu chute saiu tirando tinta da trave direita. Entretanto, logo em seguida, aos 14, Van Dijk subiu mais alto e aproveitou o escanteio batido por Tsimikas para garantir o título.