Escudo do São Paulo ganha proteção em partida do Santos no Morumbis

O gol de Morelos no Morumbis! ⚽🐃 pic.twitter.com/qnMUwAFwWE -- Santos FC (@SantosFC) February 25, 2024

Classificação e jogos Paulista

Por quê Santos no Morumbis?

O Peixe decidiu levar o embate com o São Bernardo para o Morumbis para se aproximar do torcedor que reside na capital paulista. Com o intuito de lotar o estádio, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custaram entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

Esse é o primeiro jogo do Santos na cidade de São Paulo no ano. A última vez que a equipe mandou uma partida na capital foi no começo de 2023, no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Na última temporada, o Alvinegro Praiano também cedeu a Vila Belmiro para o Tricolor.