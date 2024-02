Em final argentina, Báez vence Navone e conquista o título do Rio Open

The moment @sebaabaez7 captured the biggest title of his career ?@RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/MyXD1TMSA0

Ele conquistou o quinto título do ATP Tour na primeira final argentina do evento e em duelo inédito contra o compatriota (113º do mundo) de 22 anos, a grande revelação ao avançar até a final vindo do qualifying.

Antes deste jogo, Báez tinha em seu currículo quatro troféus do circuito: Winston-Salem, Kitzbuhel e Córdoba em 2023 e Estoril em 2022, todos da categoria ATP 250.