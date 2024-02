Com Pedro decisivo, Flamengo vence Fluminense e fica perto do título da Taça Guanabara

Flamengo está cada vez mais próximo de conquistar a Taça Guanabara. Com atuação inspirada no segundo tempo e gols de Pedro e Everton Cebolinha, o Rubro-Negro derrotou o Fluminense por 2 a 0 no clássico disputado neste domingo, no Maracanã, pela 10ª rodada da competição e assumiu a liderança isolada do campeonato.

Com o resultado, a equipe de Tite foi aos 24 pontos e precisa de um empate contra o Madureira para ratificar o título da Taça Guanabara (primeira fase do Carioca). Os tricolores, com 21 pontos, têm de fazer as contas. Além de vencer o clássico diante do Botafogo e secar os rubro-negros, têm de tirar um grande saldo de gols (19 contra oito).

Antes, a equipe das Laranjeiras vai a campo nesta quinta-feira, quando decide a Recopa Sul-Americana, contra a LDU, de Quito, no Maracanã. A equipe equatoriana venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Os comandados de Fernando Diniz fazem seu último jogo na primeira fase do Campeonato Carioca em clássico diante do Botafogo.