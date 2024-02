Com Luciano no banco, São Paulo está definido para enfrentar o Guarani; veja escalações

Do outro lado, o Guarani foi escalado por Claudinei Oliveira com: Vladimir; Diogo Mateus, Rayan e Márcio Silva; Helder, Anderson Leite, Camacho, Régis e Gabriel Santos; Pablo Thomaz.

Guarani escalado! ?? pic.twitter.com/ijrk05u5gi

? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) February 25, 2024

O São Paulo está na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos. Já o Guarani é o lanterna do Grupo B, com cinco pontos, na zona de classificação do Paulistão.