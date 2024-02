Com 50 mil no Morumbis, Santos bate São Bernardo e garante ponta do Grupo A do Paulistão

O Santos não teve vida fácil, mas não decepcionou os mais de 50 mil torcedores que foram ao Morumbis na manhã deste domingo. O Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e retomou a melhor campanha do torneio. Morelos e Willian fizeram para os mandantes, enquanto Romisson descontou.

Com o objetivo de se aproximar do torcedor que reside na capital paulista, a diretoria alvinegra entrou em acordo com o São Paulo para mandar o embate na casa tricolor. A ideia foi bem aceita pelos santistas, que lotaram o estádio e fizeram grande festa.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa. Já o Bernô está em segundo da chave D, com 15, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que tem 14 e encara o Guarani.