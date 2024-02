Carille justifica ausência de Giuliano na vitória do Santos sobre o São Bernardo

Neste domingo, a torcida do Santos esperava poder voltar a ver Giuliano em campo. O meia até viajou com a delegação para a capital paulista, mas nem sequer ficou no banco de reservas. Segundo o técnico Fábio Carille, a comissão decidiu poupar o jogador para evitar qualquer risco de nova contusão.

"Não foi decidido hoje, ele quis vir com o grupo, participar dessa festa bonita e o calor da torcida santista. Participou muito dos treinos, mas ainda falta um pouco de confiança e não precisamos correr riscos. Está em processo final e ainda vai nos ajudar bastante", disse após a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo.

Giuliano está afastado desde o dia 28 de janeiro, quando sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. O jogador de 33 anos voltou aos treinos com o elenco na última segunda-feira.