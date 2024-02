Carille exalta festa da torcida do Santos em vitória no Morumbis: "Emocionante"

Neste domingo, o Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe levou o jogo para o Morumbis e contou com mais de 50 mil pessoas no estádio. O técnico Fábio Carille exaltou o feito e afirmou que ficou emocionado com a festa.

"22 de 30 pontos, liderança provisória do Paulistão, sabendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo contra uma equipe que está com o Márcio há bastante tempo. Teve calor, surpresas do jogo. O João Schmidt sentiu câimbra forte. Joaquim também colocou a mão na perna...Mas muito feliz. Que coisa linda. Que coisa linda", disse.

"Eu, particularmente, não lembro a última vez que trabalhei com mais de 50 mil pessoas. Caravanas do interior para vir. Uma luta para comprar ingresso. Que festa linda, é emocionante participar desses momentos após anos tão ruins que o Santos teve", completou.