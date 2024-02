Brasil vira sobre a Itália e conquista o hexa na Copa do Mundo de futebol de areia

CHAMPIONS! ??

Brazil lift the 2024 #BeachSoccerWC! ?

O placar foi aberto pelos europeus aos quatro minutos do primeiro tempo. Após grande defesa do goleiro Bobô, Genovali aproveitou o rebote e converteu. Faltando 22 segundos para o final da etapa, Rodrigo contou com a ajuda da areia para encobrir Casapieri empatar em Dubai.

Aos seis minutos do segundo tempo, Rodrigo virou o jogo com uma linda bicicleta. Logo na saída de bola, Fazzini mandou um foguete de perna canhota para colocar a Itália de volta no jogo. O Brasil retomou a vantagem restando três minutos, com uma bela chapada de Bruno Xavier. No último minuto do segundo período, Genovali tentou recuar para o goleiro e acabou marcando contra.