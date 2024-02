Brasil vence Colômbia e se classifica ao mata-mata na Copa Ouro da Concacaf

Na madruga deste domingo, a Seleção Brasileira Feminina duelou diante da Colômbia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Ouro da Concacaf e venceu por 1 a 0. A partida foi realizada no Snapdragon Stadium, em San Diego, e Duda Santos marcou o gol da vitória.

Com o resultado positivo, o Brasil, que já havia vencido Porto Rico na estreia, chegou aos seis pontos na liderança do Grupo B e se classificou para o mata-mata da competição. Entretanto, para não depender de outros resultados, terá que vencer o jogo seguinte para garantir a ponta. Por outro lado, a Colômbia, atualmente na segunda colocação com três somados, poderá se classificar com um empate contra Porto Rico na última rodada, já que ambos se encontram com a mesma pontuação.