Botafogo-SP bate Portuguesa e se afasta da zona de rebaixamento do Paulistão

A décima rodada do Campeonato Paulista ganhou sequência neste domingo. Em duelo disputado no estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP ganhou da Portuguesa por 2 a 0. Os gols do triunfo dos mandantes foram feitos por Douglas Baggio e Patrick Brey, enquanto Victor Andrade descontou para a Lusa.

Com o resultado deste domingo, o Botafogo-SP chegou aos 11 pontos, mas se manteve na lanterna do Grupo D. O time, porém, se afastou da zona de rebaixamento na classificação geral do Estadual. Já a Portuguesa segue com risco de queda e permanece com sete pontos, na segunda colocação do Grupo A.

O Botafogo-SP foi melhor que a Portuguesa no primeiro tempo. A equipe do interior paulista criou boas oportunidades de gol, mas parou em defesas de Thomazella e na trave. Com 34 minutos, a equipe de Ribeirão Preto abriu o marcador com Douglas Baggio, que cabeceou bem para tirar do goleiro adversário após assistência de Emerson Negueba.