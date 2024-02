Quem não viu, vai ver! ????

Os gols de @Pedro9oficial e Cebolinha, na vitória diante do Fluminense, pelo @Cariocao! MENGO! #VamosFlamengo pic.twitter.com/BehzRbdnQT

? Flamengo (@Flamengo) February 25, 2024

O atacante, que tem sete gols no Campeonato Carioca, deixou para trás as vaias ouvidas na rodada anterior. "É como eu falei após o jogo passado: nada vai me abalar, vou ser sempre o mesmo. Procurarei evoluir e estarei focado dentro de campo para dar meu melhor, como fiz desde a minha chegada no Flamengo, em 2020", declarou.

Com a vitória, o Rubro-Negro assumiu a liderança isolada da Taça Guanabara (primeira fase do Carioca). A equipe tem 24 pontos e precisa de apenas um empate com o Madureira no próximo domingo para confirmar o título.