André vê queda de rendimento do Fluminense na etapa final e garante "foco total" na Recopa

O meio-campista André atribuiu a derrota do Fluminense para o Flamengo à dificuldade de manter o ímpeto. Em entrevista na saída do gramado do Maracanã, o camisa 7 avaliou o revés sofrido neste domingo, pelo Campeonato Carioca.

"Nosso time veio mesclado, o professor Diniz tentou colocar quem estava melhor em campo. Temos que avaliar o jogo por partes. Fizemos um ótimo primeiro tempo, no qual conseguimos controlar. No começo do segundo tempo, tomamos um gol bobo que influenciou no resto da partida e o nosso time não conseguiu impor o jogo" disse o atleta à Band Sports.

O jogador descartou que a derrota no Fla-Flu possa afetar a postura da equipe na decisão da Recopa Sul-Americana. Os tricolores vão a campo na quinta-feira para enfrentar a LDU, no Maracanã. Na ida, os equatorianos venceram por 1 a 0.