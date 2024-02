Vasco passa sufoco, mas bate Volta Redonda e se mantém no G4 da Taça Guanabara

Foi com direito a alguns apuros, mas o Vasco segue firme no G4 da Taça Guanabara (primeira fase do Campeonato Carioca). Em jogo movimentado neste sábado, o Cruz-Maltino contou com os gols de Zé Gabriel e Vegetti para derrotar o Volta Redonda por 2 a 1, pela décima rodada, e foi a 19 pontos na competição.

Com o resultado, o Cruz-Maltino depende apenas de suas forças para se garantir nas semifinais do Campeonato Estadual. A equipe de Ramón Díaz chega à última rodada na frente do Botafogo, que mais cedo venceu o Audax por 2 a 0 e foi a 17 pontos.

O Vasco volta suas atenções para seu início de caminhada na Copa do Brasil: na terça-feira, a equipe carioca encara o Marcílio Dias, de Santa Catarina, no Gigantão das Avenidas.