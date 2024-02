Torcida do Santos esgota novo lote de ingressos para jogo contra o São Bernardo no Morumbis

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que a equipe mandou uma partida na capital foi no começo de 2023, no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A, com 19 pontos, e também está na ponta da classificação geral da competição. Apesar disso, o Peixe vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.