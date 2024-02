São Paulo divulga abertura da venda de ingressos para o Choque-Rei pelo Paulistão

Nesse domingo, o São Paulo enfrenta o Guarani às 20h, em Campinas. Depois, na próxima quarta-feira, às 21h35, o Tricolor encara a Inter de Limeira, em Brasília.

Na terceira colocação do Grupo D, o clube do Morumbis está com 14 pontos, atrás de São Bernardo (15) e Novorizontino (18), ambos com respectivamente um e dois jogos a mais.

Confira a ordem de prioridade para compra de ingressos:

8h desse domingo: sócio torcedor 7 estrelas

20h desse domingo: sócio torcedor 6 estrelas

8h da próxima segunda-feira: sócio torcedor 5 estrelas