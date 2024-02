São Paulo chega a Campinas para enfrentar o Guarani e é recepcionado por Silas

Na noite deste sábado, o São Paulo chegou a Campinas para enfrentar o Guarani, pela décima rodada do Paulistão. A delegação tricolor foi recepcionada por Silas, ídolo do clube.

O técnico Thiago Carpini contará com três retornos para o duelo: o lateral direito Igor Vinicius, o meia Wellington Rato e o atacante Lucas Moura estão de volta.

Por outro lado, Arboleda e Diego Costa estão fora por suspensão e Luiz Gustavo (dores no tendão de Aquiles) é dúvida. Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) completam a lista de baixas.