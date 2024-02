Santos x São Bernardo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Após uma semana livre, o Santos entra em campo neste domingo para enfrentar o São Bernardo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 11h (de Brasília), no Morumbis.

A expectativa é de uma grande invasão santista no estádio do São Paulo. Já foram vendidos mais de 46 mil ingressos, e o Peixe negocia com a diretoria tricolor a liberação de uma capacidade ainda maior. O palco, marcante para o clube alvinegro, já sediou sete títulos do Santos, dentre eles, a conquista do Brasileirão de 2002, sobre o Corinthians.

O técnico Fábio Carille deve contar com algumas novidades para a partida. O meia Giuliano treinou normalmente no CT Rei Pelé durante esta semana e deve ficar à disposição. Já Cazares, em período de transição, fez só uma parte dos trabalhos com os companheiros e ainda é dúvida.