Santo André empata com a Inter de Limeira e segue sem vencer no Paulistão

Na noite deste sábado, o Santo André empatou com a Inter de Limeira sem gols, pela décima rodada do Paulistão, em casa. Com isso, permanece sem vencer no torneio estadual.

Com cinco pontos, o time do ABC está na lanterna do Grupo A e na zona de rebaixamento do campeonato. Por outro lado, os visitantes estão com 14 pontos, em terceiro no Grupo C.

Em seu próximo compromisso, o Santo André encara o Corinthians, às 16h (de Brasília) do próximo dia 2, na Neo Química Arena. Já a Inter de Limeira tem pela frente o São Paulo, nessa quarta-feira, às 21h35, em jogo atrasado, em Brasília.