Rubens celebra gol no fim, mas diz que Atlético-MG merecia a vitória sobre o América-MG

O Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o América-MG neste sábado, na Arena Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O Galo buscou o resultado no último lance, com Rubens. O meia de apenas 22 anos celebrou o tento, mas destacou que os alvinegros mereciam mais.

"Agradecer a Deus pro entrar e ajudar a equipe. E agradecer a torcida pelo carinho. Fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo. Sabíamos da importância do jogo. O time deles também tem muita qualidade, está invicto. A gente ainda está brigando, não estamos classificados. Viemos buscar a vitória, mas infelizmente não foi o que aconteceu", disse ao SporTV.

"Voltamos para o segundo tempo bem ligados. Fizemos um segundo tempo bem acima, merecíamos a vitória. O goleiro deles fez três defesa impecáveis. Chegamos bem. Se não podemos ganhar, não vamos perder. Agora é trabalhar e focar no próximo jogo para conseguir a classificação", completou.