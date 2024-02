Raphinha brilha em vitória do Barcelona e comenta disputa com Yamal

? FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 24, 2024

Depois da partida, o atacante comentou sobre a disputa por posição com o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, que assumiu a vaga enquanto o Raphinha esteve fora.

"Não estou preocupado com o desempenho do Lamine. Para mim é um privilégio porque ele vai ser um jogador de alto nível, um dos melhores com certeza. Poder competir com ele é uma honra. Isso fará com que nós os dois sejamos melhores. Dá vontade de evoluir mais para ver o Lamine marcando e competindo ... E tenho a certeza que ele pensa o mesmo", afirmou.

O brasileiro também falou qual é a sensação de voltar a jogar entre os titulares.

"É muito especial para mim que voltei agora após lesão. Estou muito feliz por retornar a titularidade desta forma, com um gol e uma assistência. O mais importante é a vitória da equipe para se manter viva na competição", declarou.