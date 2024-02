Palmeiras busca virada contra o Mirassol e assume topo da classificação geral do Paulista

A reta final do primeiro tempo foi movimentada. Aos 27, Rodrigo Ferreira tentou recuar de peito para Muralha, mas vacilou e viu a bola ficar viva na área. Ela sobrou com Flaco López, que bateu para o gol, mas o goleiro apareceu para defender. Aos 33, foi a vez de Weverton intervir em finalização de Fernandinho, em um contra-ataque.

Com 36 minutos, Endrick tabelou com Veiga, invadiu a área, mas pegou fraco na bola. Um minuto depois, o Mirassol respondeu com Fernandinho. O atacante partiu em velocidade contra Marcos Rocha e Luan, chutou colocado e viu a bola passar à esquerda do gol de Weverton. O arqueiro ainda espalmou uma falta cobrada por Chico, aos 42.

Nos minutos finais, ainda deu tempo de Marcos Rocha quase virar para o Palmeiras. Endrick acertou um lindo passe para o lateral, que saiu de frente com Muralha, mas o goleiro fechou bem o ângulo e não deu espaço para o chute.

Segundo tempo

O Mirassol teve boa oportunidade para ficar em vantagem no início do segundo tempo. Aos sete minutos, Dellatorre se devencilhou da marcação e finalizou com perigo, à direita de Weverton.

Pouco depois, aos 11, Flaco López recebeu lançamento de Richard Ríos e carregou até a área, mas foi derrubado pelo zagueiro Lucas Gazal. A árbitra não hesitou e assinou o pênalti a favor do Palmeiras. Na cobrança, Veiga bateu firme no canto esquerdo e virou o marcador.