Novorizontino vence e pressiona o São Paulo na busca por uma vaga nas quartas do Paulistão

O Novorizontino bateu o Água Santa por 1 a 0 neste sábado, em casa, pela décima rodada do Paulistão. Com o resultado, o São Paulo está pressionado na busca por uma vaga nas quartas de finais.

Com 18 pontos, o time de Novo Horizonte está na ponta do Grupo D, com quatro a mais que o Tricolor, na terceira colocação. Ainda à frente do time de Carpini aparece o São Bernardo (15).

Por conta da final da Supercopa, o São Paulo tem duas rodadas a menos que o Novorizontino e uma de diferença para o Bernô. Ainda assim, após o término da rodada, a equipe pode não depender mais das suas forças para avançar.