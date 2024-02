Náutico x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Pernambucano

Náutico e Sport entram em campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. Os visitantes buscam manter a liderança da competição, enquanto o time mandante planeja se aproximar do rival.

ONDE ASSISTIR

A Globo Nordeste faz a transmissão do duelo.