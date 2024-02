Na briga por competições europeias, Vitória de Guimarães perde do Casa Pia pelo Português

Estrela Amadora x Chaves

No estádio José Gomes, o Estrela Amadora ficou no 1 a 1 com o Chaves. Hector Hernadez abriu o placar para os visitantes, mas Ronaldo Tavares empatou. A igualdade levou o Estrela Amadora aos 22 pontos na 13ª posição. A equipe do Chaves permanece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

O Estrela visita o Braga no próximo sábado, às 17:30.O Chaves recebe o Arouca nesta sexta-feira, às 17:15.