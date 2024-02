Monza, Empoli e Genoa vencem pelo Campeonato Italiano

O Empoli volta a campo no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), diante do Cagliari. O Sassuolo enfrenta o Napoli nesta quarta-feira, às 14 horas, em um jogo atrasado do Campeonato Italiano.

Salernitana x Monza

O Monza derrotou a Salernitana fora de casa por 2 a 0. Daniel Maldini e Matteo Pessina anotaram os gols. O resultado deixa o Monza na 11ª posição com 36 pontos. Já a Salernitana continua na lanterna do campeonato com 13 pontos.