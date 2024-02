Leila nega procura da CBF por gerente do Palmeiras, não dá prazo por retorno ao Allianz e defende Barueri

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre a situação do Allianz Parque pouco antes do confronto contra o Mirassol, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A mandatária voltou a reclamar da Real Arenas (concessionária do estádio) e defendeu a utilização da Arena Barueri.

Ela afirmou que o clube não tem culpa da ausência do Allianz, que passa por uma reforma no gramado, e disse que o torcedor do Palmeiras deve agradecer por ter Barueri à disposição. A dirigente também se mostrou contrária de levar partidas da equipe à cidades do interior, devido ao desgaste que a viagem geraria em meio a um calendário apertado.

Pouco antes do duelo contra o Mirassol, a Arena Barueri sofreu com um alagamento em função de fortes chuvas que atingiram a região. Leila garantiu que o estádio estaria passando por reformas para melhorar a estrutura, mas com o problema no gramado sintético do Allianz, as obras precisaram ser adiadas.