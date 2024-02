João Fonseca é derrotado por argentino Navone e dá adeus ao Rio Open

Na noite desta sexta-feira, o Rio Open viu o último brasileiro vivo na disputa se despedir da competição. No Jockey Club Brasileiro, João Fonseca, número 655 do mundo, foi derrotado de virada pelo argentino Mariano Navone (113º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 3/6, e deu adeus ao torneio.

Nas semifinais da competição, Mariano Navone terá pela frente o atual campeão do Rio Open - o britânico Cameron Norrie (23º), que eliminou o brasileiro Thiago Wild nas quartas de final. O duelo acontece às 18h20 (de Brasília).

O primeiro set foi de domínio completo de João Fonseca. O brasileiro não deu chances para Navone e começou o duelo com tudo, sem dar chances ao adversário. Com isso, o jovem de 17 anos conseguiu triunfar com tranquilidade no primeiro set.