Guarani x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Os desfalques de São Paulo e Guarani

Além deles, o técnico Thiago Carpini ainda não conta com Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda). Luiz Gustavo, com dores no tendão de Aquiles, é dúvida.

Devido aos problemas na lateral direita, o volante Bobadilla vinha sendo utilizado na posição. Possível titular novamente, o paraguaio, entretanto, pode ser preterido por Igor Vinícius, que está recuperado de um edema na coxa direita.

Outros atletas que devem voltar a ficar à disposição do São Paulo são Wellington Rato, recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, e Lucas Moura, que retornou aos treinos com o elenco na última quinta-feira após se recuperar de contusão na região posterior da coxa esquerda.

Por sua vez, o Guarani chega ao compromisso com uma sequência de seis jogos sem vitória - cinco derrotas e um empate. Na última rodada, perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa, no Canindé. Dessa forma, o Bugre ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos. Inclusive, está dentro da zona de rebaixamento do Paulistão.

Para o duelo diante do Tricolor, o técnico Claudinei Oliveira deve promover algumas mudanças na equipe a fim de reencontrar o caminho dos triunfos. O lateral direito Diogo Mateus entra no lugar do suspenso Heitor, expulso no embate anterior.