Gregore exalta vitória do Botafogo e chama responsabilidade dos atletas para duelo decisivo na Libertadores

O Botafogo enfrenta o Aurora, da Bolívia, nesta quarta-feira, no confronto decisivo com a equipe boliviana, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Qualquer vitória classifica o Fogão para a terceira fase da Pré-Libertadores.

Quarta-feira tem decisão pela Conmebol Libertadores! E o Hernández já deu o recado. Garanta seu ingresso para partida em https://t.co/VmMNMgR0SQ. ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mUTiuH0MCt ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2024