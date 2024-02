Giro dos Estaduais: Juventude e Sport são derrotados; Cuiabá empata no MS

Diversos jogos agitaram os campeonatos estaduais pelo Brasil neste sábado. No Campeonato Catarinense, o Brusque venceu o Avaí por 1 a 0. No Mato Grosso, o Cuiabá empatou com o Nova Mutum por 2 a 2. O Náutico venceu o Sport por 1 a 0 pelo Campeonato Pernambucano, e o Brasil de Pelotas venceu o Juventude, também por 1 a 0, pelo Gauchão.

Campeonato Catarinense

Em Santa Catarina, o Avaí recebeu o Brusque e foi derrotado por 1 a 0. O gol foi marcado por Wallace Reis aos 33 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Brusque vai aos 14 pontos e assume a 3ª posição do campeonato. O Avaí fica com os mesmos 14 pontos, mas cai para a 4ª posição.