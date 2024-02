Flamengo x Fluminense: veja onde assistir, prováveis escalações e informações do clássico pelo Carioca

Líderes do Campeonato Carioca, a dupla Fla-Flu se enfrenta na tarde deste domingo pela penúltima rodada da fase classificatória do Estadual do Rio de Janeiro. O duelo entre as principais forças do futebol carioca será no Maracanã, às 16 horas (de Brasília).

Onde assistir: A transmissão fica por conta do Canal GOAT, no YouTube; da Band, na televisão aberta; e do BandSports, canal por assinatura.

O Carioca de 2024 vem seguindo o histórico das quatro temporadas passadas, que teve sempre Flamengo e Fluminense na decisão do título. O Rubro-Negro saiu vencedor em 2020 e 2021 enquanto o Tricolor é o atual bicampeão. Este será o primeiro encontro dos tradicionais rivais desde a conquista da Libertadores pelo Fluminense, no final de 2023, título que o Fla conquistou em 2022.