Corinthians x Ponte Preta: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela 10ª rodada do Paulista

O Corinthians recebe a equipe da Ponte Preta neste domingo, às 20 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe comandada por António Oliveira defende uma invencibilidade de quatro jogos na temporada, com três vitórias e um empate. No meio de semana, o Timão bateu o Cianorte por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. No Estadual, o Coringão empatou com o Palmeiras em 2 a 2 no último compromisso, fora de casa.

O Corinthians se encontra na lanterna do grupo C, com 10 pontos conquistados. O time está atrás de Red Bull Bragantino (15), Mirassol (14) e Inter de Limeira (13).