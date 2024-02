Com Giuliano, Santos finaliza preparação para jogo contra São Bernardo; veja escalação

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Giuliano; Guilherme e Furch.

O Santos não conta com o goleiro Rodrigo Falcão (lesão no joelho), Kevyson (lesão no joelho), Jorge (se recupera de lesão e não está inscrito), Alison (recuperação de cirurgia no joelho) e Sandry (fisioterapia).

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Peixe ocupa a liderança do grupo A, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.